Лукашенко напомнил, что он у власти «доКоли»

Лукашенко утверждает, что не обсуждал с Путиным в Сочи тему трансфера власти в Беларуси, отметив, что этот вопрос является внутренним делом синеокой.

"Никакого трансфера быть в Беларуси не может. Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность. Все будет по Конституции и закону. Конституцию мы примем, как я говорил, в январе-феврале будущего года. Вот и весь трансфер власти. Все, даже вы вчетвером (участники совещания – ред.), можете участвовать в этих выборах после Конституции - и в парламентских, и в президентских", - заявил Лукашенко.

Проблема в том, что «ходьба на выборы» в Беларуси всегда обременена дополнительным бонусом в виде проживания в пятизвездочном СИЗО КГБ РБ.

Объяснение, почему же с Путиным якобы не обсуждалась эта тема, выглядит гораздо интереснее.

«Внутренняя политика Беларуси - это дело исключительно самой Беларуси. Поэтому ни о каком трансфере власти мы даже не говорили. Это было бы даже неприлично со стороны хозяина этой встречи. Как мы тут будем устраивать внутренне свою страну, это наше дело. Вот внешнюю политику, о чем мы договаривались, мы будем координировать, как сейчас", - сказал Лукашенко.