Лукашенко о рыночной экономике: «да черта с два» она работает

Лукашенко сегодня заявил, что Беларусь и Россия способны запустить импортозамещающие производства всех запрещенных в рамках санкций комплектующих, отметив при этом, что рыночная экономика не работает, поскольку не способна отрегулировать потребности рынка.

По его словам, страны вместе могут успешно работать фактически во всех сферах, будь то космос, биотехнологии, электромобили и прочее.

"Мы все умеем делать. Просто либералы когда-то нас убедили: рынок все отрегулирует. Да черта с два", - сказал заявил Лукашенко.

"Россию, так же как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить. За исключением некоторых деталей. Так мы в течение 3-5 лет и детали те произведем в Беларуси и России. У нас такой научный потенциал! И если бы мы это сделали, то и Украина бы к нам потихоньку подтянулась. Я уже не говорю Казахстан и другие республики, которые и так недалеки от нас. Поэтому это главный вопрос - договориться и обеспечить наше Отечество всем необходимым".

Он сослался на опыт Японии и Китая, заявив, что для запуска импортозамещения и не только нужны прописанные планы и железная дисциплина.

«Вот дисциплина - они (Япония – ред.) договорились и железобетонно это исполняют. И в Китае тоже. Поэтому они и ведущие экономики мира. И мы можем это сделать».

"Хорошо, вводите [санкции]. Но свои товары будете потреблять у себя, на наш рынок не придете. Это все-таки 150 млн человек. А через Беларусь, Россию ведь расходится огромное количество товаров. Поэтому понятно, кто от этого проиграет. А мы все переживаем: ах, санкции, мы умрем… Да не умрем! Сергей Лавров правильно сказал, жестко сказал, молодец! Не надо против нас войнушку какую-то затевать. Мы можем ответить. Если хотим жить мирно, надо действительно готовиться к войне. Мы, конечно, не хотим воевать, нам не надо, мы наелись. Но тем не менее вы видите, что происходит вокруг", - сказал пенсионер.