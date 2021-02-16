Последнее обновление: 16.02.2021 13:46

Тихановская: Лукашенко сам собирает материалы против себя и приближенных

Светлана Тихановская обратилась в Евросоюз и Совет ООН по правам человека с требованием принять меры в связи предпринятой сегодня властями Беларуси массовой облавой в отношении журналистов и правозащитников.

«Они ищут «преступников» среди тех, кто помогает политзаключённым и пишет о борьбе беларусов за свободу. Они ищут «преступников» в домах их родителей. Но в поисках преступников им следует заглянуть в офисы ОМОНа, ГУБОПиКа и всех ответственных за репрессии. Это и есть настоящий государственный кризис, ведь ради удержания власти режим репрессирует даже тех, кто защищает права людей. Пока это происходит, в опасности находятся все беларусы», - заявила Тихановская.

«Такими действиями Лукашенко сам собирает материалы дела для международного трибунала против себя и своих приближённых. И мы уже передали информацию в Евросоюз и Совет ООН по правам человека с требованием принять меры», - подчеркнула она.

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