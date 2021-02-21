В мире число заражений коронавирусом превысило 111,65 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 111654017 (+408500 за сутки) по данным Worldometer на 8:59 21 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2472387 (+8773) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 22300097 (-329340) человек, из них 94002 (-877) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 86824596 (+703450) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 28706473 (+69617) случаями заражения, Индия – 10991091 (+14315), Бразилия – 10139148 (+57455), Россия – 4151984 (+12953) и Великобритания – 4105675 (+10406). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 69617, Бразилия – 57455, Франция – 22371, Италия – 14931, Индия – 14315. Беларусь (1668) – на 36 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 509875, Бразилия – 246006, Мексика – 178965, Индия – 156339 и Великобритания – 120365. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1907, Бразилия – 1051, Мексика – 857, Россия – 480, Великобритания – 445. Беларусь – на 60 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 276990 случаев заражения коронавирусом и 1903 смерти.