В мире число заражений коронавирусом превысило 113,09 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 113097102 (+447197 за сутки) по данным Worldometer на 6:48 25 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2508881 (+12215) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21877029 (-41193) человек, из них 91818 (-365) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 88711192 (+476175) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 28974623 (+75299) случаями заражения, Индия – 11046432 (+17106), Бразилия – 10326008 (+65387), Россия – 4200902 (+11749) и Великобритания – 4144577 (+9938). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 75299, Бразилия – 65387, Франция – 31519, Индия – 17106, Италия – 16424. Беларусь (1279) – на 44 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 518363, Бразилия – 250079, Мексика – 181809, Индия – 156742 и Великобритания – 121745. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2525, Бразилия – 1433, Мексика – 1273, Великобритания – 442, Германия – 396. Беларусь – на 69 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 281707 случаев заражения коронавирусом и 1939 смертей.