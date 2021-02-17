Последнее обновление: 17.02.2021 13:22

ВОЗ: Новые штаммы коронавируса расширяют географию

Выявленный в Великобритании более заразный штамм коронавирусной инфекции (VOC 202012/01) был обнаружен еще в восьми странах.

Об этом в своем еженедельном информационном бюллетене сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«С момента нашего последнего обновления 9 февраля вариант VOC 202012/01 был обнаружен еще в восьми странах, — говорится в сообщении. — В общей сложности 94 страны сообщили о завозных случаях заболевания».

Кроме того, «местная передача» «британского» штамма была зарегистрирована в 47 странах. По данным ВОЗ, от этих государств поступают сообщения о растущих темпах заболеваемости и смертности среди лиц пожилого возраста, передает РБК.

Помимо «британского» штамма также расширилась география распространения штаммов, обнаруженных в ЮАР (501Y.V2), в Бразилии и Японии (P.1). За минувшую неделю 501Y.V2 появился еще в двух странах, а P.1 — в шести. Таким образом, штамм из ЮАР теперь зафиксирован в 46 государствах, а из Бразилии и Японии в 21.

Ранее вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч заявил, что из-за появления новых штаммов коронавируса появляется риск устаревания вакцин от коронавируса. В связи с этим Великобритания, США и другие государства уже начали искать варианты обновления препаратов для более эффективной защиты от мутировавшего вируса.

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