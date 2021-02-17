В мире число заражений коронавирусом превысило 110,03 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 110032362 (+356002 за сутки) по данным Worldometer на 6:18 17 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2429707 (+10939) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 22755066 (-134933) человек, из них 97321 (-394) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 84848148 (+632897) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 28381220 (+63398) случаями заражения, Индия – 10937106 (+11795), Бразилия – 9921981 (+55271), Россия – 4099323 (+13233) и Великобритания – 4058468 (+10625). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 63398, Бразилия – 55271, Франция – 19590, Россия – 13233, Индия – 11795. Беларусь (1134) – на 39 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 499991, Бразилия – 240983, Мексика – 174657, Индия – 155949 и Великобритания – 118195. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1787, Бразилия – 1088, Великобритания – 799, Германия – 587, Испания – 530. Беларусь – на 67 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 270921 случай заражения коронавирусом и 1867 смертей.