Латушко: К сожалению закон давно перестал существовать в нашей стране

Член президиума Координационного совета Павел Латушко выразил сожаление по поводу решения Генпрокуратуры РБ объявить его в международный розыск.

«Возбуждение уголовных дел в отношение меня и других общественных деятелей в Беларуси является политически мотивированным. Направление материалов об объявлении в международный розыск – это тоже исключительно политическое, а не правовое решение», - заявил Латушко.

По его словам, в Беларуси против лиц, виновных в убийствах, избиении, пытках и сексуальном насилии, уголовные дела не возбуждаются. Зато очень быстро и легко заводятся в отношение тех лиц, которые открыто выражают протест против массового нарушения прав человека и репрессий/

«Это то же самое, что перевернуть уголовный кодекс вверх ногами и начать читать его с последней страницы. К сожалению, закон давно перестал существовать в нашей стране», - констатировал Латушко.