В мире число заражений коронавирусом превысило 94,96 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 94969053 (+644487 за сутки) по данным Worldometer на 10:43 17 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2031317 (+13214) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25150432 (+202895) человека, из них 111703 (+281) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 67787304 (+428378) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 24306043 (+202767) случаями заражения, Индия – 10558710 (+15051), Бразилия – 8456705 (+62452), Россия – 3544623 (+24092) и Великобритания – 3357361 (+41346). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 202767, Бразилия – 62452, Великобритания – 41346, Россия – 24092, Франция – 21406. Беларусь (1933) – на 40 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 405261, Бразилия – 209350, Индия – 152311, Мексика – 139022 и Великобритания – 88590. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 3377, Великобритания – 1295, Мексика – 1106, Бразилия – 1059, Россия – 590. Беларусь – на 67 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 223537 случаев заражения коронавирусом и 1573 смерти.