Последнее обновление: 14.01.2021 10:42

ВОЗ срочно созывает комитет по чрезвычайным ситуациям из-за мутации коронавируса

Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ соберется на две недели раньше, в четверг, 14 января, чтобы обсудить мутации коронавируса из ЮАР и Британии, которые быстро распространились по меньшей мере в 50 странах и вызвали тревогу общества.

Обычно комитет собирается каждые три месяца, но в ВОЗ заявили, что генеральный директор Тедрос Гебреесус перенес встречу «для рассмотрения вопросов, требующих срочного обсуждения», передает Укринформ.

Обнаруженные в декабре новые штаммы вируса, значительно заразнее, чем штамм, который появился в Китае в 2019 году, появляются из-за растущего количество вирусов, что заставляет многие страны вводить новые ограничения.

Комитет экспертов возглавляет француз Дидье Уссэн, его рекомендации будут опубликованы после заседания.

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