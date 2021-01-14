В мире число заражений коронавирусом превысило 92,8 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 92801606 (+795586 за сутки) по данным Worldometer на 10:46 14 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1987428 (+18262) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 24487929 (+447106) человек, из них 112124 (+2032) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 66329292 (+489026) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 23616345 (+236462) случаями заражения, Индия – 10512831 (+17015), Бразилия – 8257459 (+61822), Россия – 3471053 (+22850) и Великобритания – 3211576 (+47525). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 236462, Бразилия – 61822, Великобритания – 47525, Испания – 38869, Франция – 23852. Беларусь (1972) – на 41 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 393928, Бразилия – 206009, Индия – 151765, Мексика – 135682 и Великобритания – 84767. Беларусь – на 77 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 4098, Великобритания – 1564, Мексика – 1314, Бразилия – 1283, Германия – 1201. Беларусь – на 76 (-7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 217696 случаев заражения коронавирусом и 1544 смерти.