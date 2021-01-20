Последнее обновление: 20.01.2021 10:30

ВОЗ: Британский штамм коронавируса подтвержден в 60 странах мира

Британский штамм коронавируса (VOC 202012/01) выявлен уже в 60 странах мира, сообщает Всемирная организация здравоохранения в своем еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

Эксперты организации добавляют, что за неделю с 12 по 20 января данный штамм был обнаружен еще в 10 государствах, передает РБК.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус 14 января провел заcедание экстренного комитета по СOVID-19, на котором обсуждались результативность новых мер по ограничению передвижения граждан, введенных многими странами из-за более вирулентных штаммов вируса. Участники заседания договорились способствовать международному сотрудничеству в изучении вируса и рекомендовали ВОЗ разработать единую номенклатуру для новых штаммов, которая не будет привязана к географии их распространения.

Также ВОЗ провела встречи с экспертами, на которых обсуждалось создание специальной вакцины против британской модификации коронавируса. Стороны договорились о создании новой платформы на базе ВОЗ для соответствующих исследований.

Британский штамм коронавируса SARS-CoV-2, был обнаружен в Великобритании в начале декабря 2020 года. Он отличается от обычного варианта коронавирусной инфекции большей заразностью, которая выше стандартного показателя на 70%. Британский штамм также больше затрагивает детей.

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