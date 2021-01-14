Human Rights Watch: власти Беларуси развязали беспрецедентные репрессии

После президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года, Беларусь захлестнули массовые и преимущественно мирные протесты, в ответ на которые власти развязали широкомасштабные жестокие репрессии.

Об этом говорится в ежегодном «Всемирном докладе-2021» правозащитной организации Human Rights Watch, передает Белапан.

В разделе, посвященном Беларуси, отмечается, что на мирные протесты власти ответили «произвольными задержаниями тысяч демонстрантов, сотни которых подверглись пыткам и недозволенному обращению со стороны сотрудников силовых структур».

«Эскалация полицейского насилия вызвала лишь дальнейший рост возмущения в обществе, и десятки тысяч человек продолжили выходить на мирные митинги и демонстрации, требуя справедливых выборов и правосудия за произвол правоохранителей, — говорится в докладе. — В отношении представителей политической оппозиции, протестующих и их сторонников были возбуждены сотни политически мотивированных уголовных дел. Освещавшие протесты журналисты неоднократно подвергались задержаниям, избиению, штрафам, выдворению из страны и лишению аккредитации. Власти десятками на разное время блокировали сайты, в течение нескольких дней в стране почти не работал интернет».

В докладе говорится, что президентские выборы в стране проходили на фоне арестов ведущих оппозиционных претендентов, безосновательных отказов некоторым оппозиционным кандидатам в регистрации и заявлений о массовых подтасовках.

В частности, отмечается, что Центризбирком отказал в регистрации инициативной группы по сбору подписей популярному блогеру Сергею Тихановскому, который на тот момент отбывал административный арест, под предлогом того, что документы на регистрацию не были подписаны им лично. В результате вместо него на выборы выдвинулась его супруга Светлана Тихановская.

Как отмечает HRW, 18 июня были арестованы «ведущий оппозиционный кандидат Виктор Бабарико и его сын Эдуард». «Позднее власти сообщили, что против Бабарико возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и получении взяток. Сам он настаивает на том, что дело сфабриковано. На момент подготовки этого обзора Бабарико оставался в СИЗО, — говорится в докладе. — Еще одному ключевому оппозиционному кандидату, Валерию Цепкало, ЦИК отказал в регистрации, заявив о недействительности более половины подписей за его выдвижение».

HRW подчеркивает, что выборы происходили без наблюдения со стороны Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которое не получило своевременного приглашения от белорусской стороны, а наблюдатели от коалиции белорусских правозащитных организаций, сформированной для мониторинга голосования, не были допущены к наблюдению за подсчетом голосов.

«Власти жестко пресекали мирные протесты 9–12 августа в Минске и других крупных городах, применяя против демонстрантов избыточную силу, резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, — говорится в докладе. — За четыре дня было задержано почти семь тысяч демонстрантов и случайных прохожих. Задержанные содержались в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях. Сотни человек подверглись пыткам или другому недозволенному обращению со стороны силовиков. По меньшей мере четыре человека умерли в результате противоправных действий сотрудников милиции».

«Вышедшие на свободу после задержания рассказывали о побоях, принуждении к длительному пребыванию в стрессовых позах, электрошоке, — констатируют правозащитники. — Некоторые получили серьезные телесные повреждения, включая переломы, рассечения или травмы головы. По словам бывших задержанных, милиционеры, омоновцы и спецназовцы хватали их на улице, иногда — предельно жестко, после чего избивали в набитых битком автобусах и милицейских «бусиках», где задержанные едва могли дышать. Несколько человек заявили, что омоновцы угрожали им изнасилованием: как правило, это происходило, пока их везли в отдел милиции. Как минимум один человек был изнасилован дубинкой».

В докладе отмечается, что к задержанным не допускали адвокатов, силовики игнорировали просьбы о медицинской помощи, родственники иногда в течение нескольких дней не могли выяснить судьбу задержанных. При этом подчеркивается, что нет информации о возбуждении уголовных дел по заявлениям граждан о жестоком обращении с ними во время задержания и в местах содержания под стражей.

В докладе также отмечается, что «к середине ноября общее число людей, задержанных в связи с протестами с начала августа, достигло 25 тысяч человек».

«С начала лета власти возбудили более 500 уголовных дел против потенциальных кандидатов, активистов их избирательных штабов и мирных демонстрантов по целому ряду безосновательных обвинений от организации или участия в массовых беспорядках до хулиганства, — говорится в докладе. — Фигурантами уголовных дел, в том числе о неуплате налогов и мошенничестве, также становились предприниматели и сотрудники компаний, которые поддерживали определенных оппозиционных кандидатов и пострадавших от милицейского насилия во время протестов. На 15 ноября в СИЗО по таким политически мотивированным обвинениям оставались по меньшей мере 118 человек».

HRW также отмечает, что с января по ноябрь 2020 года было зафиксировано свыше 500 случаев притеснений и задержаний журналистов и привлечения их к административной ответственности в виде штрафа или ареста. «Отдельной мишенью властей были журналисты, которые освещали протесты или вели прямую трансляцию. Их задерживали и привлекали за участие в несанкционированных мероприятиях и незаконное изготовление или распространение продукции СМИ», — говорится в докладе.

В докладе также упоминается задержанный блогер и консультант «Радыё Свабода» Игорь Лосик, который обвиняется в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». В настоящее время Лосик остается в СИЗО, где уже более 30 дней держит голодовку.

HRW отмечает, что в конце августа власти лишили аккредитации по меньшей мере 19 журналистов иностранных СМИ, в том числе Reuters, Associated Press и BBC.