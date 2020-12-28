Последнее обновление: 28.12.2020 14:09

Очевидца гибели Геннадия Шутова могут приговорить к пожизненному заключению

Белорусская репрессивная система изменила обвинение жителю Бреста Александру Кордюкову, и теперь его будут судить по статье, которая предусматривает пожизненное заключение.

Александр Кордюков 11 августа он был рядом с Геннадием Шутовым, которого во время протестов в Бресте смертельно ранили в голову.

Как сообщает «Радио Свобода», изначально Кордюкова обвиняли по ч. 2 ст. 363 УК в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел, однако затем обвинение переквалифицировали в покушение на убийство (ч.2 ст.139 УК).

Александру грозит от 8 до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение (в соответствии со статьей 67 УК за покушение на преступление смертная казнь не назначается).

Срок содержания под стражей Александру Кордюкову продлили до 15 января. Он находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Следствие по делу уже завершено, стороны знакомятся с материалами.

44-летний Геннадий Шутов умер 19 августа в военном госпитале Минска. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа возле дома № 334 на улице Московской в Бресте. В это время в городе проходили стихийные массовые протесты.

По версии СК РБ, во время протестов 11 августа в Бресте его «непреднамеренно ранили в голову из оружия при нападении на лиц, выполнявших задачи по охране общественного порядка».

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