Студент получил 2,5 года колонии за попытку отбить протестующего от задержания 10 августа

Суд Ленинского района 30 декабря осудил по статье 364 Уголовного кодекса за насилие в отношении сотрудника ОМОНа 10 августа 20-летнего студента 4 курса Института предпринимательской деятельности Виктора Актистова.

В тот вечер студент хотел отбить от задержания незнакомого парня возле гостиницы «Юбилейная» — в результате этого он нанес сотруднику ОМОНа несколько ударов, сообщает правозащитный центр «Весна».

Потерпевшим по делу был признан сотрудник минского ОМОНа, чьи анкетные данные были изменены в суде «в целях безопасности».

От действий студента ОМОНовец получил лишь легкие ссадины и царапины на лбу, но моральные страдания оценил в 2000 рублей, родные студента возместили вред во время судебного перерыва.

Судья Марина Запасник признала парня виновным и назначила ему наказание в виде 2,5 года колонии в условиях общего режима. Именно такое наказание запросил старший помощник прокурора района А. Романович.

Студент находится под стражей c 21 сентября. Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба направил в суд письменное ходатайство о том, чтобы в отношении потерпевшего Тимофеева и свидетеля Буйницкого были приняты меры безопасности, обеспечивающие их неузнаваемость. Судья удовлетворила заявленное ходатайство.

Подробности судебного процесса доступны по ссылке.