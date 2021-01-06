Последнее обновление: 06.01.2021 18:01

В Беларуси более 100 человек осуждены по политическим делам

В Беларуси с начала избирательной кампании в 2020 году более ста человек были осуждены по уголовным делам, имеющим политически мотивированный характер, сообщил сегодня правозащитный центр "Весна".

"По сведениям, которые удалось собрать, к концу 2020 года было вынесено как минимум 103 приговора по уголовным делам, связанным с событиями, которые происходили во время и после президентских выборов", - говорится в сообщении центра.

Общее число уголовных дел, заведенных в Беларуси с начала избирательной кампании против участников президентской гонки, активистов их штабов, а также участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании, превышает 900 случаев.

Из того списка 166 человек признаны политическими заключенными.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование