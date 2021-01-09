В мире число заражений коронавирусом превысило 89,42 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 89422144 (+894111 за сутки) по данным Worldometer на 11:39 9 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1923374 (+16301) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 23414599 (+417112) человек, из них 108851 (+484) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 64084171 (+460698) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 22456902 (+301655) случаями заражения, Индия – 10432526 (+18482), Бразилия – 8015920 (+54247), Россия – 3355794 (+23652) и Великобритания – 2957472 (+68053). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 301655, Великобритания – 68053, Бразилия – 54247, Германия – 25811, Испания – 25456. Беларусь (1805) – на 44 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 378149, Бразилия – 201542, Индия – 150835, Мексика – 131031 и Великобритания – 79833. Беларусь – на 77 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 3914, Великобритания – 1325, Германия – 1143, Бразилия – 1044, Мексика – 1044. Беларусь – на 68 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 208601 случай заражения коронавирусом и 1498 смертей.