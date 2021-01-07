В мире число заражений коронавирусом превысило 87,67 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 87672857 (+741489 за сутки) по данным Worldometer на 10:48 7 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1892074 (+13793) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 22623343 (-784766) человек, из них 108042 (-111) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 63157440 (+1512462) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 21857616 (+260973) случаями заражения, Индия – 10395938 (+20460), Бразилия – 7874539 (+62532), Россия – 3308601 (+24217) и Великобритания – 2836801 (+62322). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 260973, Бразилия – 62532, Великобритания – 62322, Германия – 26651, Франция – 25379. Беларусь (1855) – на 43 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 369990, Бразилия – 199043, Индия – 150372, Мексика – 128822 и Великобритания – 77346. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 4100, Бразилия – 1266, Мексика – 1065, Великобритания – 1041, Германия – 1019. Беларусь – на 69 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 204958 случаев заражения коронавирусом и 1480 смертей.