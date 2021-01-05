В мире число заражений коронавирусом превысило 86,11 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 86110065 (+590443 за сутки) по данным Worldometer на 8:40 5 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1860593 (+9677) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 23188828 (+5124) человек, из них 107856 (+1430) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 61060644 (+575642) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 21353051 (+190165) случаями заражения, Индия – 10357569 (+16278), Бразилия – 7754560 (+20814), Россия – 3260138 (+23351) и Великобритания – 2713563 (+58784). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 190165, Великобритания – 58784, Россия – 23351, Бразилия – 20814, Индия – 16278. Беларусь (1869) – на 35 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 362123, Бразилия – 196591, Индия – 149886, Мексика – 127213 и Италия – 75680. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1987, Бразилия – 573, Германия – 527, Россия – 482, Южная Африка – 434. Беларусь – на 65 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 201831 случай заражения коронавирусом и 1461 смерть.