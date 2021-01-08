Ученые допустили хроническую форму COVID-19

Многие пациенты, переболевшие коронавирусом в легкой форме (без госпитализации), испытывают определенные симптомы в течение месяцев после заражения и становятся зависимыми от ухода, выяснила группа бельгийских и голландских ученых.

В исследовании принимали участие 1837 легко перенесших COVID-19 пациентов. Ученые исследовали процесс и темпы их восстановления после инфекции. Они выяснили, что очень небольшая часть участников исследования (7,7%) нуждались в помощи посторонних в повседневных делах до заражения. Однако в среднем через 79 дней после появления симптомов инфицирования эта потребность значительно возросла (52,4%). Чуть более 30% участников исследования были признаны зависимыми от ухода.

В числе симптомов, которые исследуемые пациенты испытывали долгое время, ученые назвали усталость (98%), мышечную слабость (90%), нарушения сна (88%) и боли (87%).

Авторы исследования предложили считать СOVID-19 хроническим, если симптомы сохраняются более 12 недель, передает РБК.

Исследователи пришли к выводу, что COVID-19 оказывает большое влияние на пациентов с легкой формой заболевания. «Примерно через три месяца после появления симптомов значительная часть негоспитализированных пациентов в той или иной степени зависели от других в плане личного ухода. Это указывает на то, что влияние COVID-19 на повседневную жизнь пациентов огромно и необходимо уделять больше внимания выявлению стратегий лечения для восстановления независимости пациентов», — заявили ученые.

В октябре глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус выразил обеспокоенность долгосрочными последствиями COVID-19. Он отмечал, что со временем симптомы меняются, часто накладываются друг на друга и могут влиять на любую систему организма.

Гебрейесус допускал, что коронавирус может привести к хронической усталости, кашлю, одышке, а также воспалению внутренних органов.

«Это не просто вирус, который убивает людей. Для значительного числа пациентов этот вирус вызывает ряд серьезных долгосрочных последствий», — подчеркивал глава ВОЗ.