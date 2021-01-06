Сотрудники Пресс-клуба арестованы из-за проекта общественного ТВ на Youtube

Сотрудники Press Club Belarus арестованы из-за проекта по созданию общественного телевидения на Youtube, в результате чего они якобы нанесли государству ущерб на сумму около 110 тыс. рублей в виде неуплаты налогов.

Об этом сообщила Александра Слуцкая, дочь основательным клуба Юлии Слуцкой.

По ее словам, такая сумма фигурирует в материалах, и именно такую сумму родственники задержанных уже внесли на счет Следственного комитета в качестве обеспечения возмещения возможного ущерба в надежде на то, что задержанным будет изменена мера пресечения.

Как сообщалось, 22 декабря 2020 года в офисе «Пресс-клуба» и дома у ряда его сотрудников прошли обыски и осмотры. Были задержаны шесть человек: основательница «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, директор Сергей Ольшевский, программный директор Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий, сын Юлии Слуцкой, а также Ксения Луцкина — экс-сотрудница Белтелерадиокомпании, связанная с проектом «альтернативного телевидения» на YouTube, отношение к которому имела Академия «Пресс-клуба».

Сергей Якупов является гражданином России и 1 января был депортирован из Беларуси без предъявления обвинения и с 10-летним запретом на въезд.