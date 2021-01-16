Последнее обновление: 16.01.2021 21:40

Журналистов Белсата обвиняют в ущербе Минсктрансу на сумму 11,56 тыс. рублей

Журналистов Белсата Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову обвиняются в причинении ущерба «Минсктрансу» на сумму 11 562 рубля.

Об этом сообщает Белсат со ссылкой на родственников Екатерины.

Девушек обвиняют в том, что они принимали активное участие и даже руководили «групповыми действиями, грубо нарушающими общественный порядок», что привело к нарушению работы общественного транспорта.

При этом, следствие считает мирную акцию протеста на Переменовской площади, откуда Екатерина и Дарья вели прямые репортажи, «грубым нарушением общественного порядка».

Следствие утверждает, что прямое вещание Екатерины и Дарьи стал причиной остановки 13 автобусных маршрутов, трех троллейбусных и трех трамвайных маршрутов, что нанесло ГП Минсктрансу ущерб в 11 562 рубля.

Екатерина Андреева и Дарья Чульцова находятся в СИЗО с 15 ноября. Журналистам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК РБ. Материалы дела уже направлены в суд. Правозащитники признали Екатерину и Дарью политзаключенными.

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