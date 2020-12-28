Последнее обновление: 28.12.2020 14:09

Уголовное дело против "Пресс-клуба" передано в Следственный комитет РБ

Уголовное дело против Press Club Belarus передано в Следственный комитет, сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на дочь

основателя Press club Belarus Юлии Слуцкой.

"Уголовное дело очень оперативно передано в Следственный комитет РБ, адвокатов уже сегодня вызвали на допросы", - сообщила Александра Слуцкая.

По данным БАЖ Юлию Слуцкую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.243 Уголовного кодекса РБ).

Остальные подозреваемые проходят по ч.6 ст.16 (соучастие в преступлении) и ч.2 ст.243 УК РБ. Это программный директор Алла Шарко, финансовый директор Сергей Ольшевский, программный директор Академии "Пресс-клуба" Сергей Якупов и оператор Петр Слуцкий (сын Юлии Слуцкой). Кроме того, по этому делу задержана член Координационного совета Ксения Луцкина.

Как сообщали ранее в пресс-службе Комитета государственного контроля, департамент финансовых расследований КГК проводил проверку по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения "Журналистская мастерская Пресс-клуб" и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа.

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