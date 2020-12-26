Задержанные сотрудники «Пресс-клуба» остались под стражей по истечении 72 часов

В отношении задержанных 22 декабря основательницы белорусского «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой, программного директора Аллы Шарко, директора Сергея Ольшевского, программного директора Академии «Пресс-клуба» Сергея Якупова и оператора Петра Слуцкого (сын Юлии Слуцкой) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Об этом сообщает Белапан адвокат Антон Гашинский.

Вечером 25 декабря истекло 72 часа с момента их задержания, за которые им могли предъявить обвинение, применить по истечении этого срока какую-либо меру пресечения или освободить.

По информации защитника, руководство и сотрудники «Пресс-клуба» являются подозреваемыми по уголовному делу по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Особо крупным размером по этой статье признается неуплата, в 3.500 и более раз превышающая размер базовой величины (27 рублей).

Обвинение может быть предъявлено фигурантам в течение 10 дней. Стало известно, что Шарко 25 декабря перевели в СИЗО № 1 на ул. Володарского в Минске.

Как сообщала пресс-служба Координационного совета по урегулированию политического кризиса (КС), задержанная в тот же день член КС, бывшая сотрудница «Белтелерадиокомпании», уволившаяся после президентских выборов, Ксения Луцкина подозревается в пособничестве в уклонении от уплаты налогов (ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 УК). Она также остается под стражей.

Ушедшие сотрудники БТ планировали создать «альтернативное телевидение» на YouTube. Отношение к этому проекту имела Академия «Пресс-клуба».

22 декабря в офисе организации, а также дома у ряда ее сотрудников прошли обыски. После этого были задержаны пять человек.

Пресс-служба КГК сообщила о проведении проверки «по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская Пресс-клуб» и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа».

23 декабря Европейская федерация журналистов (EFJ) потребовала немедленно освободить основателя «Пресс-клуба Беларусь» Юлию Слуцкую и ее коллег и призвала Евросоюз, Совет Европы и ОБСЕ решительно отреагировать «на эту новую волну репрессий».

В этот же день обеспокоенность действиями белорусских властей в отношении «Пресс-клуба» выразило посольство Великобритании в Минске.

Сам «Пресс-клуб Беларусь» заявил, что продолжает работу, несмотря на обыски и аресты своих руководителей.