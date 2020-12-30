Последнее обновление: 30.12.2020 13:06

ВОЗ: Человечество научится жить рядом с коронавирусом

Коронавирус, скорее всего, станет эндемиком, и человечество научится жить рядом с ним, заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Дэвид Хейманн, передает The Guardian.

«Судя по всему, SARS-CoV-2 станет эндемичным, как и четыре других коронавируса человека», — указал он. По мнению специалиста, вирус продолжит мутировать по мере размножения в человеческих клетках, особенно в регионах, где заболевание распространилось широко, передает РБК.

Эндемические заболевания — это инфекции, привязанные к определенной местности. Хейманн предположил, что люди смогут сосуществовать с коронавирусом, поскольку у них уже есть «инструменты для спасения жизней».

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктор Майк Райан указал, что даже массовая вакцинация сейчас не сможет полностью остановиться распространение вируса. Он останется угрозой для людей, но очень низкого уровня.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что в 2021 году мировое сообщество должно уделить пристальное внимание исследованию новых штаммов коронавируса. Он отметил, что ВОЗ плотно работает с учеными по всему миру, чтобы лучше понять, как изменяется коронавирус.

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