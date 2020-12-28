Трамп подписал обновленный Акт о демократии в Беларуси

Президент США Дональд Трамп вечером в воскресенье, 27 декабря, подписал обновленный Акт о демократии в Беларуси, одобренный на прошлой неделе верхней палатой Конгресса США (Сенат).

Как сообщил на в Twitter представитель Белого дома Джадд Дир, Трамп подписал часть бюджета США на 2021 финансовый год, которая включает в себя и законопроект по Беларуси.

Обновленный акт по Беларуси, как следует из комментария НАУ, позволяет властям США вводить визовые запреты:

1) для широкого круга высших и старших должностных лиц Беларуси и членов их семей;

2) бизнесменов, приближенных к беларускому руководству;

3) сотрудников силовых ведомств (КГБ, МВД, ОМОН, прокуратура, следственные органы и другие);

4) членов ЦИК и иных лиц, причастных к фальсификации выборов и нарушениям прав человека;

5) правительственных чиновников, ответственных за гонения на независимые СМИ, лишения журналистов аккредитаций, отключения и цензуру интернета.

Визовые санкции могут сопровождаться блокировкой распоряжения любым имуществом, принадлежащим указанным лицам (например, кредитными картами), и запретом на любые имущественные сделки.

Новый закон запрещает финансовую помощь режиму Лукашенко (кредиты, гарантии, страховки), за исключением помощи гуманитарного характера.

Уполномоченным представителям США в международных финансовых организациях (например МВФ, Всемирный Банк и другие) будет поручено выступать против любых программ финансовой помощи режиму, за исключением займов и помощи гуманитарного характера.

Финансовая разведка США планирует установить местонахождение и арестовать личные активы Александра Лукашенко и членов его семьи, а также лиц, приближенных к нелегитимному президенту.