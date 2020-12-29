МИД РБ: Принятый США Акт по Беларуси выглядит пародийно

МИД Беларуси назвал подписанный «уходящим президентом США» Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси странным, бесполезным и пародийным документом.

«Наше отношение … к указанному так называемому Акту было довольно четко и неоднократно обозначено. В том числе в соответствующих предметных заявлениях депутатского корпуса. Большего внимания этот, мягко говоря, со всех точек зрения странный и бесполезный документ вряд ли стоит. И укреплению суверенитета Беларуси он точно не поможет», - заявил пресс-секретарь МИД РБ А.Глаз, комментарий которого опубликован на сайте МИДа.

«…именно так выглядит однозначно недружественный шаг и неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Ну и, конечно, совершенно пародийно смотрится навязывание американскими законодателями каких-то демократических шаблонов другим странам, когда в самих США положение дел с демократией весьма и весьма далеко от идеала», - продолжил он.

Вместе с тем, по словам Глаза, белорусские власти «по-прежнему настроены на нормализацию отношений с США, притом, как с уходящей, так и с будущей администрацией».