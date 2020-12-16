Последнее обновление: 16.12.2020 11:02

США по-прежнему поддерживают борьбу белорусского народа за свои права

США неизменно поддерживают борьбу белорусского народа за свои права и выступают за начало диалога между Координационным советом и режимом Беларуси.

Об этом заявил 15 декабря замгоссекретаря США Стивен Биган во время онлайновой дискуссии со Светланой Тихановской, организованной германским фондом Маршалла, передает Голос Америки.

Дискуссия была посвящена продолжающемуся политическому кризису в Беларуси. Замгоссекретаря еще раз подтвердил решительную поддержку США борьбы белорусского народа за свои права и за демократическое будущее своей страны, а также за диалог между Координационным советом белорусской оппозиции и белорусскими властями с целью урегулирования кризиса.

Биган отметил, что Вашингтон призывает провести в Беларуси действительно свободные и справедливые выборы при участии международных наблюдателей, а также безоговорочно освободить всех политических заключенных и несправедливо задержанных.

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