Сенат США утвердил кандидатуру Фишер на пост нового посла в Беларуси

Сенат Конгресса США во вторник единогласно утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Минске.

Ранее исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что вашингтонская администрация считает важным, чтобы Сенат утвердил кандидатуру Фишер на пост нового посла в Минске. По словам дипломата, Вашингтон должен продолжать контактировать с Минском.

В начале ноября заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что окончательного решения об отправке посла США в Минск нет, вопрос будет рассмотрен после утверждения Сенатом кандидатуры Фишер, передает ТАСС.

Он напомнил, что в сентябре комитет по иностранным делам Сената рекомендовал палате полного состава утвердить кандидатуру Фишер на должность американского посла в Беларуси.

При этом в середине сентября первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн заявил, что США не планируют отказываться от отправки своего нового посла в Беларусь, несмотря на текущую резкую критику Вашингтона в отношении Минска и требование проведения новых выборов в республике.

В настоящий момент нет информации, планируют ли США в принципе отправлять посла в Беларусь на фоне массовых протестов против фальсификации выборов и насилия, и если да, то в какие сроки.