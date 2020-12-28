В минувшее воскресенье в Беларуси задержаны не менее 23 человек

Силовики в последнее воскресенье уходящего 2020 года, 27 декабря, задержали не менее 23 человек на акция гражданской солидарности и массовых гуляниях в Минске и других регионах страны.

Такое число задержанных сообщил телеграм-канал волонтеров «Списки задержанных». ПО данным правозащитного центра «Весна» число задержанных составило не менее 17 человек.

В 141-й день протеста акции не анонсировались «кукловодами» и «экстремистскими» каналами, что не помешало гражданам начать протесты еще затемно. Кроме районов Минска, акции прошли в Вилейке, Гомеле, Гродно, Жодино, Михановичах, Могилеве, Новополоцке.

Медиа сообщили об акциях солидарности в Белостоке, Вильнюсе, Львове, Санкт-Петербурге.