В Беларуси за участие в воскресных акциях арестован 271 человек

По итогам прошедших в Беларуси 14 декабря протестов были задержаны не менее 320 человек, из которых власти решили оставить за решеткой 271 человека.

«Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворен 271 человек», - сообщило МВД Беларуси.

Все арестованные будут наказаны сутками административного ареста. По данным ведомства, выходит, что за решеткой останется каждый четвертый протестующий.

«Протестная активность продолжает снижаться. Численность участников несанкционированных мероприятий составила около 1 тыс. человек по стране», - утверждает МВД.