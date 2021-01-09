Последнее обновление: 09.01.2021 10:45

В Беларуси с 6 января задержаны не менее 12 человек

Не менее 12 протестующих, в том числе четыре женщины, задержано за последние три дня, с 6 по 8 января, сообщает волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных».

Одна женщина отпущена, остальные, а также не менее трех мужчин отправлены до суда в столичный Центр изоляции правонарушителей.

В некоторых районах Минска граждане вновь вышли на локальные марши, передает БелаПАН.

Очередной виток борьбы с дворовой активностью граждан в стране начался после обсуждения этой темы Лукашенко с генпрокурором Андреем Шведом 4 января.

Сам Лукашенко 7 января распространил фейк о том, что дворовая активность- это небольшая группа одних и тех же протестующих, которая ездит по разным дворам Минска.

«Поэтому нам надо … надо успокоиться… той небольшой кучке, которая сегодня по выходным ходит по Минску. Я же вас предупреждал: плохо, когда они ходят по улице, еще хуже, когда они идут во дворы, будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Мы не должны это допустить», - сказал Лукашенко.

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