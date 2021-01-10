В минувшее воскресенье в Беларуси задержаны не менее 19 человек

В Беларуси не прекращаются протесты против фальсификации итогов прошедших в августе 2020 года выборов и насилия и беззакония со стороны силовых ведомств.

В той или иной степени, протесты в виде районных маршей и флешмобов проходили в течение всех длинных новогодне-рождественских выходных. Продолжительность и численность участников акций во многом зависели от текущих погодных условий: в Беларусь пришла зима.

Тем не менее, только в минувшее воскресенье, 11 января, в Минске были задержаны не менее 19 человек, сообщает телеграм-канал волонтеров «Списки задержанных».

Не менее 15 человек были задержаны в период с 8 по 9 января, не менее 8 человек – с 6 по 7 января.

В результате, на рождественские выходные в Минске были задержаны не менее 42 человек. Часть задержанных были освобождены (не уточняется с протоколами или нет). Большинство отправлены в изолятор на Окрестина.