Последнее обновление: 05.01.2017 17:19

Лукашенко не подписывал Таможенный кодекс ЕАЭС, а лишь одобрил проект - МИД Беларуси

Александр Лукашенко не подписал Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а лишь одобрил проект. Такое уточнение сделал сегодня на брифинге начальник управления информации, пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик.

"Ряд СМИ не совсем корректно подал эту новость. Подписан не Таможенный кодекс, а указ о проведении переговоров", - уточнил Мирончик, добавив, что "редакция пункта "о проведении переговоров" — устоявшаяся нормотворческая формулировка".

По его словам, все принципиальные вопросы по проекту договора, как правило, согласовываются заранее, но до подписания в него могут вноситься коррективы.

Как известно, Беларусь не присутствовала на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, где был подписан Таможенный кодекс. Позже Лукашенко одобрил своим указом проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС в качестве основы для переговоров и уполномочил Государственный таможенный комитет страны на проведение переговоров по нему.

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