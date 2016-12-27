Нефтегазовый спор между Беларусью и Россией продолжает накаляться

На переговорах в Минске в понедельник российской делегации не удалось уговорить белорусских коллег полностью отказаться от повышения тарифов на прокачку российской нефти в Европу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя "Транснефти" Игоря Демина, с 2017 года стоимость транспортировки российской нефти по трубопроводу "Дружба" через Полоцк увеличится на 11,76%.

Согласовать тариф для второй нитки нефтепровода - через Гомель - не удалось. "Транснефть" была согласна на 5,8% повышения, белорусские власти изначально требовали 20,5%.

Теперь, согласно подписанной между странами методики, дальнейшими переговорами будет заниматься с российской стороны ФАС», - сказал Демин.

Напомним, решение повысить тарифы на транзит нефти в Минске приняли на фоне набирающего обороты конфликта по ценам на газ.

Беларусь потребовала снизить их с 132 до 78 долларов за тысячу кубометров, ссылаясь на то, что в условиях союзного государства российские компании получают ценовые преимущества. Более того, по данным "Газпрома" с января по сентябрь белорусские потребители недоплатили за поставки 340 млн долларов.

В ответ Россия резко снизила поставки нефти на белорусские НПЗ - в третьем квартале они упали с 5,3 до 3,5 млн тонн, а в четвертом планировалось снижение до 3 млн тонн.

В пятницу, 23 декабря, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что газовый спор с Беларусью, возможно, придется урегулировать в суде.