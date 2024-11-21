Последнее обновление: 21.11.2024 15:20

Российские авиакомпании не используют половину самолетов Airbus

Российские авиакомпании приостановили полеты на 34 авиалайнерах Airbus A320/А321neo — это более половины всех самолетов данного типа в России, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники и данные Flightradar24.

Часть из этих лайнеров переведена в резерв до следующего высокого сезона для экономии ресурса двигателей, однако 15-20 самолетов могут уже не вернутся к полетам.

По данным источников издания, самолеты не используются из-за сложностей с заменой двигателей или их ремонта в условиях санкций.

Всего в России 66 самолетов Airbus A320/А321neo, что составляет порядка 10% всего иностранного магистрального воздушного флота страны. Больше всего лайнеров такого типа у авиакомпании S7 — всего у перевозчика 39 самолетов A320/А321neo возрастом от трех до семи лет. Из них летают сейчас только восемь — остальные простаивают.



<Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование