Правительство РФ одобрило проект соглашения с Беларусью о взаимном исполнении судебных постановлений

Правительство России одобрило проект соглашения с Беларусью о взаимном исполнении судебных постановлений. Соответствующее постановление опубликовано на российском официальном правовом портале.

В постановлении отмечается, что проект соглашения предварительно проработан с белорусской стороной. Проект касается судебных постановлений, вынесенных по гражданским и уголовным делам в части гражданского иска, который обязывает должника выплатить взыскателю денежные средства, в том числе в части государственных пошлин, а также иных судебных расходов и процессуальных издержек.

Согласно документу, судебные постановления одной страны, которые подпадают под соглашение, не будут требовать специальной процедуры признания в другой. Спорные вопросы, которые касаются толкования и применения документа, будут урегулированы путем переговоров между Беларусью и Россией.

Правительство РФ представило Путину предложение о подписании этого соглашения.