ЕЭК промониторит реализацию положений договора о ЕАЭС в части естественных монополий

Евразийская экономическая комиссии (ЕЭК) в 2025 году проведет мониторинг реализации положений договора о Евразийском экономическом союзе в части естественных монополий. Такое решение было принято 22 ноября на заседании Консультативного комитета по естественным монополиями.

Как сообщает ЕЭК, участники заседания одобрили общий формат и алгоритм совместных действий по проведению мониторинга с использованием количественных и качественных показателей. Они применяются для оценки соблюдения принципов, которыми руководствуются страны ЕАЭС при регулировании деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Договором о ЕАЭС.

Планируется, что результаты анализа могут быть применены не только для выработки предложений и рекомендаций по дальнейшей гармонизации в сферах регулирования естественных монополий, но и в целях возможной актуализации нормативных правовых актов стран "пятерки".

Аналитический отчет по вопросам естественных монополий планируется представить Высшему евразийскому экономическому совету в первом полугодии 2025 года.

Стороны также обсудили дальнейшую работу по гармонизации законодательства стран Евразийского экономического союза в сфере естественных монополий. Не исключено, что в договор о ЕАЭС могут быть внесены изменения.