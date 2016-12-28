Решение нефтегазового спора Беларусь и Россия перенесли на 2017 год

Решение нефтегазовых споров между Россией и Беларусью перенесено на 2017 год, но стороны продолжают переговоры. Об этом заявил председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко, передает БелТА.

Он отметил, что Москва и Минск продолжат переговоры. Ляшенко добавил, что Беларусь рассчитывается на скорейшие разрешения вопросов между двумя странами.

Кроме того, рассказал он, вопрос о тарифе на транзит нефти рассматривался 27 декабря во время встречи белорусской делегации с представителями Федеральной антимонопольной службы России. Ляшенко сообщил, что представители республики предположили, что белорусские тарифы на прокачку являются «одними из самых низких из всех участников этого транзита».

«Мы выставили свои обоснования и хотим увеличить тариф на 20,5%», - пояснил председатель «Белнефтехима». Он добавил, что российская сторона стоит на позициях, что повышение тарифа должно быть в районе 5,5%.

По словам Ляшенко, Беларусь ждет предложений от России, так как свои она уже ей передала.

Между тем советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что российская компания считает экономически обоснованным рост тарифов увеличение тарифов на прокачку нефти по территории Беларуси с 1 февраля 2017 года. Демин пояснил, что речь идет о росте цен на транзит по «Гомельтранснефть Дружба» на 5,8% и «Полоцктранснефть Дружба» на 11,76%,

В ноябре источник в белорусской трубопроводной компании сообщил ТАСС, что Минск планирует увеличить тариф на транзит российской нефти на 20,5%.

В октябре Беларусь в одностороннем порядке повысила тариф на транзит российской нефти в 1,5 раза. Повышение цен на транспортировку также уже было со стороны Минска на 10,4% в феврале 2016 года. В «Транснефти» в ответ на это заявили, что Беларусь нарушает действующие договоренности.