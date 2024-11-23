Чехия не будет добиваться продления освобождения от запрета на импорт российской нефти

Чехия не будет добиваться продления освобождения от европейского запрета на импорт российских нефтепродуктов. Информацию агентства Reuters сегодня подтвердили агентству ČTK в Министерстве промышленности и торговли.

Срок действия льготы истекает 5 декабря.

Запрет на поставки российских нефтепродуктов был утвержден в рамках санкций, введенных Евросоюзом против России из-за ее агрессии против Украины. Исключение имели Чехия, Словакия и Венгрия.

«В контексте нынешней ситуации и шагов, которые Чехия предпринимает для обеспечения независимости от импорта нефти из России, Чешская Республика не видит причин, по которым следует продлевать исключение», - заявил ČTK пресс-секретарь Минпромторга Марек Вошаглик.

Чехия должна избавиться от зависимости от российской нефти за счет расширения нефтепровода TAL, который должен удвоить мощность транспортировки нефти в Чехию до восьми миллионов тонн в год, начиная со следующего года. В настоящее время нефть поступает в Чехию из двух основных источников. Из 7,4 миллиона тонн нефти, импортированной в прошлом году, примерно 58% пришлось на трубопровод «Дружба», по которому нефть поступает из России. Другая часть нефти поступает из немецкого трубопровода IKL, который соединяется с итальянским трубопроводом TAL, начинающимся в Триесте.

Агентство Reuters отметило, что Чехия получает российские нефтепродукты в основном за счет поставок со словацкого нефтеперерабатывающего завода Slovnaft, который принадлежит венгерской госкомпании MOL. Агентство процитировало ранее сделанное заявление министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара, согласно которому Словакия не собирается прекращать импорт нефти из России в ближайшее время. По данным Reuters, Чехия могла бы заменить поставки Slovnaft импортом нефтепродуктов из других стран по железной дороге.

В середине октября MOL предупредила, что Чехия может столкнуться с колебаниями в поставках топлива из-за прекращения действия льгот. Однако компания Orlen Unipetrol, которая является единственным переработчиком нефти в Чехии, заявила, что обеспечила поставки нефти в достаточных количествах для поддержания непрерывности производства и, в случае необходимости, готова перенаправить экспортную продукцию на чешский рынок.