Банки Европы и Азии прекратили обслуживание карт UnionPay Газпромбанка

По меньшей мере в 8 странах карты платежной системы КНР UnionPay, которые были выданы российским Газпромбанком прекращают работу, или имеют проблемы с платежами. Об этом сообщает ТАСС.

Проблемы с картами Газпромбанка возникли в Турции, ОАЭ, Венгрии, Таиланде, Германии, Катаре, Казахстане и Китае.

В Турции некоторые банкоматы не обслуживают карты Газпромбанка и UnionPay, выводя сообщение о технических проблемах или отсутствии санкций на операцию. Это касается как государственных, так и частных банков. В банкоматах эмиратских банков появляется сообщение, что карта заблокирована или неактивна, с предложением обратиться в поддержку.

В Таиланде при попытке снять средства с карт UnionPay банкоматы возвращают карту с сообщением о некорректной операции. В Венгрии больше не обслуживает карты UnionPay Газпромбанка в банкоматах, выводя предупреждение об отказе.

В Германии банкоматы Sparkasse и Deutsche Bank не обслуживают карты Газпромбанка, выводя сообщение о некорректной операции. В Катаре карты UnionPay Газпромбанка больше не активны, хотя карты, выданные китайскими банками, работают без проблем.

В Казахстане проблемы с картами UnionPay начались в пятницу 22 ноября вечером. Газпромбанк также не обслуживает карты в Китае, в частности в банкоматах ICBC.