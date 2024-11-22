Токаев поручил "принять срочные меры" по безопасности после выступления Путина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру, главе своей администрации, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией российско-украинского конфликта. Об этом на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta) написал пресс-секретарь президента страны Серик Уали.

Сообщение Уали появилось в социальных сетях вечером 21 ноября после выступления Путина, где он рассказал об атаке по территории Украины с использованием новейшей российской системы средней дальности "Орешник" в ответ на удары ВСУ по регионам РФ ракетами западного производства, а также заявил о приобретении конфликтом "глобального характера".

"Для нашего государства главная стратегическая цель — сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка. Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путем переговоров", - написал Уали.

Как сообщают казахстанские медиа, утром 22 ноября премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел оперативное совещание правительства. На нем был заслушан доклад министра обороны Руслана Жаксылыкова о проводимой работе по обеспечению защиты стратегических и инфраструктурных объектов и поставлен ряд задач, нацеленных на усиление действий государственных органов. Отдельное внимание чиновники уделили вопросам "сохранения стабильности и общественного порядка, безопасности транспортного сообщения, деятельности объектов жизнеобеспечения. В случае изменения обстановки приказано докладывать в оперативном порядке".

По мнению российского политолога Аркадия Дубнова, который является экспертом по Центральной Азии, принятие столь экстраординарных мер предосторожности одним из ближайших союзников России по ОДКБ может свидетельствовать о серьезных опасениях Астаны в отношении дальнейших действий Кремля. Также Дубнов напомнил, что 27 ноября должен состояться государственный визит в Казахстан Путина, а на следующий день в Астане намечен саммит ОДКБ.