РФ ночью запустила по Украине 73 ударных дрона

В ночь на 24 ноября в небе над Украиной сбито 50 российских беспилотников. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Согласно информации, с 00:30 россияне запустили из Орла и Брянской области РФ 73 ударных дрона. На 09:00 противовоздушной обороной сбито 50 беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Житомирской областях.

При этом 19 беспилотников локационно потеряно, возможно благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы.

В воздушном пространстве Украины к указанному утром времени находилось четыре БпЛА, боевая работа продолжилась.