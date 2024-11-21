Последнее обновление: 21.11.2024 15:20

ЕАЭС запускает пилотный проект электронных транспортных накладных для международных грузоперевозок

Совет руководителей транспортных ведомств стран ЕАЭС одобрил внедрение пилотного проекта по использованию электронных международных транспортных накладных e-CMR при осуществлении международных грузовых автомобильных перевозок.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, проект имеет важное значение для совершенствования таможенного администрирования и будет способствовать цифровизации перевозок.

Решение было принято в рамках Транспортной недели в Москве, где участники также обсудили развитие транспортных коридоров и реализацию инфраструктурных проектов. Особое внимание было уделено значимости реализации дорожной карты ЕАЭС на 2024-2026 годы.

На встрече рассмотрели перспективы сотрудничества ЕЭК с Международной организацией гражданской авиации. Кроме того, обсуждалось развитие партнерского диалога между ЕЭК и ассоциациями автомобильных перевозчиков стран ЕАЭС под эгидой Международного союза автомобильного транспорта (IRU).

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