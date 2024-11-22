РФ поставила КНДР более миллиона баррелей нефти в обмен на оружие и солдат

Россия поставила Северной Корее более миллиона баррелей нефти в обмен на оружие и солдат. Об этом сообщает BBC.

С марта 2024 года Россия отправила в Северную Корею более 1 млн баррелей нефти.

За последние восемь месяцев более дюжины северокорейских танкеров совершили 43 рейса между российским нефтяным терминалом на Дальнем Востоке и своими портами. Спутниковые снимки танкеров показывают, что в Россию эти танкеры шли пустыми, а возвращались загруженными.

Первый задокументированный рейс состоялся 7 марта 2024 года, через семь месяцев после первых сообщений о поставках северокорейских боеприпасов России. Последний рейс был зафиксирован 5 ноября, когда уже было известно об отправке войск КНДР в Курскую область.

КНДР находится под международными санкциями из-за разработки ядерного оружия. Стране запрещено закупать более 500 тыс. баррелей нефти в год. При этом 1 млн баррелей, или 56 тыс. тонн - это незначительный объем для России, которая, по официальным данным, за одни сутки добывает почти в десять раз больше.