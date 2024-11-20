Последнее обновление: 20.11.2024 18:00

РФ ночью атаковала Украину 122 дронами разного типа и ракетами

В ночь на 20 ноября Россия атаковала Украину 122 дронами разного типа и ракетами. Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Согласно информации, удалось сбить 56 БПЛА.

Россияне ударили по Харьковской области ракетой С-300 из Белгородской области. Также нанесли удары пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 по Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях.

Также РФ запустила управляемые авиабомбы (КАБ) и 122 дрона "шахед" и неустановленного типа из Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 11:00 сбиты две ракеты Х-59/69 и 56 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

Еще 58 дронов были локационно потеряны в разных регионах. Пять дронов вернулись в Россию, а один залетел в Беларусь.

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