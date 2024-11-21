Изменения в техрегламенты ЕАЭС по использованию газомоторного топлива вступят в силу 23 ноября

23 ноября 2024 года вступает в силу решение Совета Евразийской экономической комиссии от 24 ноября 2023 года № 137, которым внесены изменения в технические регламенты Евразийского экономического союза «О безопасности машин и оборудования» (TP ТС 010/2011), «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» (TP ТС 031/2012) и «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, изменения в TP ТС 031/2012 предусматривают распространение требований этого техрегламента на оборудование для питания двигателей тракторов сжиженным природным газом (СПГ), а также на тракторную технику, оснащенную таким оборудованием.

В техрегламенте уже установлены требования к питанию тракторов сжиженным углеводородным газом (СУГ) и компримированным природным газом (КПГ).

Поправки ТР ТС 010/2011 предусматривают возможность установки на технику оборудования для питания двигателей, использующих газообразное топливо (КПГ, СПГ или СУГ).

Для исключения двойного регулирования в отношении газобаллонного оборудования внесены изменения в ТР ТС 032/2013, предусматривающие исключение из его области применения газобаллонного оборудования и элементов, специально разработанных для использования на самоходных машинах, сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторах.

Одновременно вступают в силу изменения в перечень стандартов к ТР ТС 010/2011, принятые коллегией ЕЭК 8 октября 2024 года. Они обеспечивают выполнение требований газобаллонного оборудования и его элементов.

Изменения расширяют возможности использования газа в качестве моторного топлива для сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и широкой номенклатуры самоходных машин.