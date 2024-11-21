РФ вновь атаковала Украину ракетами

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины утром в четверг сообщили о нескольких ракетах, которые движутся с севера и северо-востока в направлении Киевской области, Днепра, а также города Кременчуг в Полтавской области.

Предположительно, осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 самолетами Ту-95 в районе Энгельса, добавили в ВС ВСУ.

Кроме того, по данным ВМС Украины, в Черном море находится 5 носителей "Калибров" с общим залпом до 28 ракет.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, утром 21 ноября российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине, в Днепре есть повреждение предприятия.

"На данный момент известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара", – написал он.