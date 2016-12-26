Россия готовит кампанию по уничтожению товаров, ввозимых через Казахстан

Россия может начать кампанию по уничтожению товаров, которые ввозятся в страну через Казахстан.

Соответствующий законопроект, пишет газета "Ведомости", готовит российский Минфин. Вступить в силу он может в июне 2017 года.

Речь идет об импортных товарах, которые поступают в Россию c предварительным растаможиванием в Казахстане.

Этот маршрут позволяет платить пониженные таможенные пошлины - ставки в Казахстне по ряду товаров опустились ниже ставок Евразийского экономического союза после вступления страны в ВТО.

Средняя ставка пошлины на импорт в Казахстане - 6,5% против 10,4% в ЕАЭС. А пошлины, например, на ввоз на металлических труб ниже вдвое ниже.

Впрочем, речь идет не только о товарах для промышленности, но также и о потребительской продукции - одежде, обуви, автомобилях.

Казахстан создал систему учета товаров, которая сверяет данные о продукции, пошлины по которой в ЕАЭС выше. Но из-за отсутствия таможенного контроля на границе с Казахстаном товары по пониженным ставкам все равно ввозятся в Россию, рассказал "Ведомостям" федеральный чиновник.

Товары, которые при транзите через Казахстан оформлялись по ставкам ВТО, ввозить в Россию запрещено, объясняет советник логистической компании Nawinia Марина Лякишева. Доплатить разницу между ставками ВТО и ЕТТ в России уже нельзя, добавляет она. Такие товары согласно проекту указа будут уничтожаться.

Выявить их можно, например, во время налогового контроля, объясняет советник DLA Piper Вильгельмина Шавшина. А за ложные сведения в таможенных декларациях КоАПом предусмотрен штраф от 50 до 200% рассчитанных таможенных пошлин. Процесс уничтожения уже отработан на санкционных продуктах, но кто будет изымать и уничтожать товары - пока не ясно, говорит Шавшина.