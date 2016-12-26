Все участники саммита ЕврАзЭС подписали Таможенный кодекс союза (дополнено)

Президенты России, Кыргызстана, Казахстана и Армении, участвовавшие в саммите ЕврАзЭС в Санкт-Петербурге, подписали Таможенный кодекс Союза, далее документ будет передан на подпись Лукашенко, который не прибыл на встречу.

"Кыргызстан подписал Таможенный кодекс", - сказал журналистам глава Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Между тем, ранее на самом заседании Т.Саркисян заявил, что киргизская сторона отказалась подписывать документ.

"Все документы подписаны, кроме первого вопроса повестки дня. Три страны подписали заявление о развитии торговой политики Евразийского Экономического союза, Киргизия не подписала; и второй документ - Таможенный кодекс - три страны подписали, киргизская сторона не подписала Таможенный кодекс", - заявлял Т.Саркисян.

Одновременно он заявил, что со стороны Кыргызстана по-прежнему не подписано заявление о развитии торговой политики ЕврАзЭС.

"Это связано с тем, что наши киргизские коллеги предлагают уточнить формулировку относительно приоритетности снятия барьеров, изъятия ограничений на внутреннем рынке, и нам надо поработать над текстом заявления, чтобы наши киргизские коллеги увидели бы в этом заявлении такие формулировки, которые бы их удовлетворили", - сказал глава коллегии ЕЭК.

"Все остальные документы все четыре президента подписали", - добавил он.

Кроме того, Т.Саркисян рассказал, что участники саммита ЕврАзЭС в Санкт-Петербурге поручили коллегии ЕЭК передать все подписанные документы белорусской стороне на подписание, с учетом того, что эти документы одобрены правительствами всех пяти стран.

"Поэтому эти документы, которые сегодня были подписаны президентами, могут быть представлены уже в качестве решения Высшего Экономического совета Евразийского союза только лишь после того, как будут подписаны нашими коллегами из Беларуси, потому что решения принимаются на консенсусной основе", - сказал он.